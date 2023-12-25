Шойгу доповів Путіну про "повне взяття" Мар'їнки. ЗСУ спростували: Наші військові – там

Окупанти вчергове "захопили" Мар'їнку, але у ЗСУ повідомили, що бої тривають

Володимир Путін та Сергій Шойгу (фото - ЕРА)

Очільник військового відомства РФ Сергій Шойгу урочисто доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито повне взяття окупантами Мар'їнки. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону спростував цю інформацію.

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"Бої за Мар’їнку тривають. Наразі наші військові знаходяться в адміністративних кордонах Мар’їнки, проте місто вщент знищено. Але говорити про повне захоплення Мар’їнки – некоректно", – сказав Штупун.

Сьогодні, 25 грудня, Шойгу на зустрічі з Путіним заявив, що російські війська "повністю звільнили" Мар'їнку.

Диктатор РФ сказав, що з нібито взяттям Мар'їнки російські окупанти "відсувають" від Донецька українські бойові підрозділи. Путін привітав Шойгу з уявним захопленням населеного пункту і заявив, що окупанти, які беруть участь у цьому, "гідні держнагород".

Окупанти вже не вперше "захоплюють" Мар’їнку. Декілька тижнів тому пропагандисти РФ теж заявляли про нібито взяття населеного пункту – тоді генерал Тарнавський спростував чергові інформаційні вкиди росіян.

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