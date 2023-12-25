ЗСУ: За відмову йти на штурми командири роздягають росіян догола, саджають в ями і б'ють

Російські окупанти (Фото: росзмі)

Росіяни почали частіше здаватись у полон на тлі нелюдського ставлення до них з боку окупаційного командування. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Він повідомив, що протягом минулої доби росіяни зосереджували основні зусилля на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. Ворог проводить активні піхотні атаки за підтримки як бронетехніки, так і авіації.

Він розповів, що наразі є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ.

"В полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців. Так, за останні три доби одну [групу] з шести осіб взяли у недовготривалому бою, а одна, майже така сама за кількістю, здалася в полон взагалі без бою. Як кажуть, вийшли на голос після буквально кількох пострілів у повітря", – повідомив Штупун.

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Однією з причин речник ЗСУ назвав "нелюдське ставлення" з боку російського командування.

"За відмову йти у безглузді штурми чи за якісь інші провини офіцери роздягають їх догола, це взимку, саджають у такому вигляді в холодні ями, б’ють і погрожують розстрілами", – сказав Штупун.

Він наголосив, що наразі лише невеликі групи росіян відкрито відмовляються брати участь у штурмах, але "дуже багато, все більше окупантів саботують або імітують атаки".

23 грудня в ГУР повідомили, що Росія щодня набирає до окупаційної армії близько 1000-1200 осіб для продовження війни проти України.

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни РФ втратила на фронті близько 353 950 окупантів.

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