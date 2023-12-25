ВСУ: За отказ идти на штурмы командиры раздевают россиян догола, сажают в ямы и бьют

Российские оккупанты (Фото: россми)

Россияне стали чаще сдаваться в плен на фоне бесчеловечного отношения к ним со стороны оккупационного командования. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Он сообщил, что за прошедшие сутки россияне сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Враг проводит активные пехотные атаки при поддержке как бронетехники, так и авиации.

Он рассказал, что сейчас есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях, в частности это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ.

"В плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих. Так, за последние трое суток одну [группу] из шести человек взяли в непродолжительном бою, а одна, почти такая же по количеству, сдалась в плен вообще без боя. Как говорят, вышли на голос после буквально нескольких выстрелов в воздух", – сообщил Штупун.

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Одной из причин спикер ВСУ назвал "бесчеловечное отношение" со стороны российского командования.

"За отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие проступки офицеры раздевают их догола, это зимой, сажают в таком виде в холодные ямы, бьют и угрожают расстрелами", – сказал Штупун.

Он подчеркнул, что пока лишь небольшие группы россиян открыто отказываются участвовать в штурмах, но "очень много, все больше оккупантов саботируют или имитируют атаки".

23 декабря в ГУР сообщили, что Россия ежедневно набирает в оккупационную армию около 1000-1200 человек для продолжения войны против Украины.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны РФ потеряла на фронте около 353 950 оккупантов.

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