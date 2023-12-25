Авдіївка. 47 бригада: У нас є потужні засоби для стримування РФ, але вони не шкодують людей — карта

Лазуткін заявив, що допомога Заходу має велике значення, оскільки 47 бригада воює на техніці від союзників

Український танк (Фото: ЗСУ)

Представник 47 окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін заявив, що в районі Авдіївки Сили оборони мають достатньо засобів, щоб не дати росіянам прорватися. Про це він повідомив у коментарі Independent.

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За його словами, допомога від Заходу має величезне значення, оскільки 47 ОМБр воює насамперед іноземною технікою — це бойові машини піхоти Bradley та самохідні артилерійські установки Paladin.

"Боєприпаси до них є вкрай важливими для того, щоб наші військові могли ефективно боротися. На цей момент в Авдіївці є що утримувати, і є потужні засоби, щоб не допустити агресивного просування противника", – сказав Лазуткін.

Він зазначив, що росіяни навіть не збирають трупи своїх співвітчизників у полях навколо Авдіївського коксохімічного заводу та Степового.

"Справді не шкодують людей, їхня позиція така, що мета виправдовує будь-які засоби. Кидають підрозділи "Шторм-Z", що складаються з колишніх в'язнів і нещодавно мобілізованих новобранців, які щойно закінчили навчання", – заявив представник 47 бригади.

Військовий наголосив, що РФ направила на штурм Авдіївки 40 000 осіб, але місто ще можна утримати, попри чисельну перевагу ворога.

Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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