Путіну скаржаться на "винищення" мобілізованих росіян під Авдіївкою – "Важные истории"

Сім'ї мобілізованих окупантів написали Путіну листа: скаржаться, що в бій під Авдіївкою кидають навіть поранених, кажуть їм доліковуватися в окопах

Ліквідований окупант (Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ)

Родичі мобілізованих на війну проти України окупантів поскаржилися російському диктатору Володимиру Путіну, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, щоб захопити місто до його пресконференції, запланованої на 14 грудня. Водночас у бій відправляють навіть поранених, повідомило російське видання "Важные истории", у розпорядженні якого є відповідний лист родичів до Путіна.

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За даними видання, родичі окупантів із військової частини 95411 (Західний військовий округ РФ) написали звернення до Путіна з проханням "розібратися" з "ознаками навмисного винищення" мобілізованих на Авдіївському напрямку. Документ підписали понад 100 осіб.

Автори листа поскаржилися диктатору РФ, що їхні мобілізовані родичі понад 10 місяців проживають в окопах на передовій на відстані 700 м від Авдіївки та постійно перебувають під обстрілами. Вони заявили, що після початку активної фази наступу армії РФ у листопаді командування окупантів випустило наказ про відправлення до штурмових підрозділів військових із середньою тяжкістю поранень.

"25 [листопада] у них там на місці вийшов черговий указ, щоб легкі та середні [поранені] доліковувалися вже в окопах. ДНРівські (мобілізовані в/ч 95411 були передані під командування 1 армійського корпусу ДНР. – ред.) взагалі не жаліють: збирають залишки – і знову в штурм. Поспішають, поки в [українців] плутанина, женуть до прямої лінії [Путіна] та Нового року. Результат якийсь потрібен", – розповіла російським журналістам дружина одного з мобілізованих окупантів.

За її словами, "всі довкола кажуть", що якщо окупанти захоплять Авдіївку, то далі нібито будуть переговори.

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"Ми говоримо Путіну – порахуйте особовий склад: скільки залишилося реально в наявності, а не за військовими квитками і тому, що в доповідях йде. Чоловік каже, вони там по трупах ходять, ними просто все завалено", – поскаржилася родичка окупанта.

Автори листа стверджують, що у складі російських штурмових бригад під Авдіївкою перебувають військові в середньому старше 40 років, і більшість із них не були у відпустці з моменту початку мобілізації.

WSJ опублікувала статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

Генерал Тарнавський сьогодні повідомив, що в районі Авдіївки кількість наземних атак ворога не зменшується, також окупанти відновили застосування авіації.

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