Путину жалуются на "истребление" мобилизованных россиян под Авдеевкой – Важные истории

Семьи мобилизованных оккупантов написали Путину письмо: жалуются, что в бой под Авдеевкой бросают даже раненых, говорят им долечиваться в окопах

Ликвидированный оккупант (Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ)

Родственники мобилизованных на войну против Украины оккупантов пожаловались российскому диктатору Владимиру Путину, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, чтобы захватить город к его пресс-конференции, запланированной на 14 декабря. При этом в бой отправляют даже раненых, сообщило российское издание Важные истории, в распоряжении которого есть соответствующее письмо родственников Путину.

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По данным издания, родственники оккупантов из воинской части 95411 (Западный военный округ РФ) написали обращение к Путину с просьбой "разобраться" с "признаками намеренного истребления" мобилизованных на Авдеевском направлении. Документ подписали более 100 человек.

Авторы письма пожаловались диктатору РФ, что их мобилизованные родственники более 10 месяцев проживают в окопах на передовой на расстоянии 700 м от Авдеевки и постоянно находятся под обстрелами. Они заявили, что после начала активной фазы наступления армии РФ в ноябре командование оккупантов выпустило приказ об отправке в штурмовые подразделения военных со средней тяжестью ранений.

"25 [ноября] у них там на месте вышел очередной указ, чтобы легкие и средние [раненые] долечивались уже в окопах. ДНРовские (мобилизованные в/ч 95411 были переданы под командование 1-го армейского корпуса ДНР. – ред.) вообще не жалеют: собирают остатки – и опять в штурм. Торопятся, пока [украинцы] в раздрае, гонят к прямой линии [Путина] и Новому году. Результат какой-то нужен", – рассказала российским журналистам супруга одного из мобилизованных оккупантов.

По ее словам, "все вокруг говорят", что если оккупанты захватят Авдеевку, то дальше якобы будут переговоры.

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"Мы говорим Путину – посчитайте личный состав: сколько осталось реально в наличии, а не по военным билетам и тому, что в докладах идет. Муж говорит, они там по трупам ходят, ими просто все завалено", – пожаловалась родственница оккупанта.

Авторы письма утверждают, что в составе российских штурмовых бригад под Авдеевкой находятся военные в среднем старше 40 лет, и большинство из них не были в отпуске с момента начала мобилизации.

WSJ опубликовала статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

Генерал Тарнавский сегодня сообщил, что в районе Авдеевки количество наземных атак врага не уменьшается, также оккупанты возобновили применение авиации.

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