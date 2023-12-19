З'явилося відео бойової роботи бойової машини піхоти Bradley 47 окремої механізованої бригади. Відповідний запис опублікувала пресслужба Сухопутних військ.

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Військові заявляють, що на відео можна побачити удари американської БМП по позиціях армії РФ у районі залізниці під Авдіївкою.

Залізниця розташована на північному фланзі Авдіївського напрямку.

Найзапекліші бої там точаться у районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Вранці у Генштабі заявляли, що протягом доби по всьому фронту сталося 105 бойових зіткнень. Найбільше – у напрямку Авдіївки. Там Сили оборони відбили 11 атак у районі міста, ще 13 атак у Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.