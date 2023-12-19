Авдіївка. Bradley 47 бригади "косить" позиції росіян у районі залізниці точним вогнем: відео бою
З'явилося відео бойової роботи бойової машини піхоти Bradley 47 окремої механізованої бригади. Відповідний запис опублікувала пресслужба Сухопутних військ.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що на відео можна побачити удари американської БМП по позиціях армії РФ у районі залізниці під Авдіївкою.
Залізниця розташована на північному фланзі Авдіївського напрямку.
Найзапекліші бої там точаться у районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.
Вранці у Генштабі заявляли, що протягом доби по всьому фронту сталося 105 бойових зіткнень. Найбільше – у напрямку Авдіївки. Там Сили оборони відбили 11 атак у районі міста, ще 13 атак у Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.
- 5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.
- 11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.
- 12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.