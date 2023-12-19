З'явилося відео бойової роботи бойової машини піхоти Bradley 47 окремої механізованої бригади. Відповідний запис опублікувала пресслужба Сухопутних військ.

Військові заявляють, що на відео можна побачити удари американської БМП по позиціях армії РФ у районі залізниці під Авдіївкою.

Залізниця розташована на північному фланзі Авдіївського напрямку.

Найзапекліші бої там точаться у районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)
Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Вранці у Генштабі заявляли, що протягом доби по всьому фронту сталося 105 бойових зіткнень. Найбільше – у напрямку Авдіївки. Там Сили оборони відбили 11 атак у районі міста, ще 13 атак у Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.

  • 5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.
  • 11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.
  • 12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.
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