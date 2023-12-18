В районі Авдіївки, де тривають одні з найзапекліших боїв на фронті, на землі лежать трупи вбитих окупантів, яких росіяни навіть не забирають з поля бою. Відео опублікувала 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Як наголосили у ЗСУ, на відео – невелика ділянка фронту, буквально кількасот метрів, і тут зафіксовано 33 тіла вбитих окупантів, "яких не стали евакуйовувати їхні товариші".

У сьогоднішньому вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку протягом доби Сили оборони відбили дев'ять атак ворога в районах Авдіївки, ще 13 – біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

5 грудня повідомлялось, що родичі мобілізованих написали листа Путіну: поскаржились, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи у бій навіть поранених.

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 347 160 окупантів, за минулу добу – 1090.

Представник ЗСУ Фітьо сьогодні розповів, що окупанти наразі зазнають на фронті "велетенських" втрат, однак все ще мають резерви продовжувати вести інтенсивні наступальні дії.

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