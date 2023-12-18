ЗСУ: Ми зараз завдаємо максимальних втрат ворогу, але РФ одразу ж поповнює їх новобранцями

Представник ЗСУ Фітьо наголосив, що ресурс РФ все ж не є безмежним, але все залежить від суспільства – скільки воно ще терпітиме такі втрати

Російські окупанти (Фото: EPA)

Окупанти наразі зазнають на фронті "велетенських" втрат, однак все ще мають резерви продовжувати вести інтенсивні наступальні дії. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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"Зараз втрати ворога велетенські, я би так сказав. З 1 по 16 грудня втрати окупантів у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" – 7697 осіб особового складу, 485 одиниць ураженої або пошкодженої техніки, з яких 67 танків, 99 бойових броньованих машин і 77 гармат та мінометів різних калібрів", – повідомив Фітьо.

Він наголосив, що росіяни атакують і кидають в бій всі свої сили, підтримуючи всі свої штурми броньованою технікою.

"Використовують БМП для підвозу піхоти, використовують танки для прикриття, і все це наші захисники, звичайно, знищують", – сказав представник ЗСУ.

Він наголосив, що за кількістю населення РФ вчетверо більша за Україну і має ресурси. Також працює військово-промисловий комплекс РФ, і все ще є зброя на зберіганні на складах.

"Звичайно, цей ресурс не є безмежним. Ми зараз завдаємо максимальних втрат ворогу, які він тільки може нести. Все залежить від суспільства – скільки їхнє суспільство буде терпіти такі втрати. Наразі бачимо, що в Росії все ж перемагає телевізор над холодильником і здоровим глуздом", – сказав Фітьо.

Він додав, що поки що всі завдані РФ втрати одразу ж поповнюють новобранцями, які надалі йдуть в атаку "поруч зі своїми полеглими товаришами, які лежать і удобрюють землю".

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 347 160 окупантів, за минулу добу – 1090.

У Повітряних силах повідомили, що Росія накопичує ракети для нових атак на Україну, зокрема крилаті та балістичні.

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