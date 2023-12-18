ВСУ: Мы сейчас наносим максимальные потери врагу, но РФ сразу же пополняет их новобранцами

Представитель ВСУ Фитьо подчеркнул, что ресурс РФ все же не безграничен, но все зависит от общества – сколько оно еще будет терпеть такие потери

Российские оккупанты (Фото: EPA)

Оккупанты сейчас несут на фронте "гигантские" потери, однако все еще имеют резервы продолжать вести интенсивные наступательные действия. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Сейчас потери врага гигантские, я бы так сказал. С 1 по 16 декабря потери оккупантов в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" – 7697 человек личного состава, 485 единиц пораженной или поврежденной техники, из которых 67 танков, 99 боевых бронированных машин и 7 и минометов разных калибров", – сообщил Фитьо.

Он подчеркнул, что россияне атакуют и бросают в бой все свои силы, поддерживая все свои штурмы бронированной техникой.

"Используют БМП для подвоза пехоты, используют танки для прикрытия, и все это наши защитники, конечно, уничтожают", – сказал представитель ВСУ.

Он подчеркнул, что по количеству населения РФ вчетверо больше Украины и имеет ресурсы. Также работает военно-промышленный комплекс РФ, и все еще есть оружие на хранении на складах.

"Конечно, этот ресурс не безграничен. Мы сейчас наносим максимальные потери врагу, которые он только может нести. Все зависит от общества – сколько их общество будет терпеть такие потери. Сейчас видим, что в России все же побеждает телевизор над холодильником и здравым смыслом", – сказал Фитьо.

Он добавил, что сейчас все нанесенные РФ потери сразу же восполняют новобранцами, которые идут в атаку "рядом со своими павшими товарищами, которые лежат и удобряют землю".

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 347 160 оккупантов, за минувшие сутки – 1090.

В Воздушных силах сообщили, что Россия накапливает ракеты для новых атак на Украину, в частности, крылатые и баллистические.

Читайте также: Залужный о наступлении ВСУ: Не буду говорить о своих планах, это не шоу. Патовой ситуации нет — видео