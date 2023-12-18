ВСУ: Мы сейчас наносим максимальные потери врагу, но РФ сразу же пополняет их новобранцами
Оккупанты сейчас несут на фронте "гигантские" потери, однако все еще имеют резервы продолжать вести интенсивные наступательные действия. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
"Сейчас потери врага гигантские, я бы так сказал. С 1 по 16 декабря потери оккупантов в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" – 7697 человек личного состава, 485 единиц пораженной или поврежденной техники, из которых 67 танков, 99 боевых бронированных машин и 7 и минометов разных калибров", – сообщил Фитьо.
Он подчеркнул, что россияне атакуют и бросают в бой все свои силы, поддерживая все свои штурмы бронированной техникой.
"Используют БМП для подвоза пехоты, используют танки для прикрытия, и все это наши защитники, конечно, уничтожают", – сказал представитель ВСУ.
Он подчеркнул, что по количеству населения РФ вчетверо больше Украины и имеет ресурсы. Также работает военно-промышленный комплекс РФ, и все еще есть оружие на хранении на складах.
"Конечно, этот ресурс не безграничен. Мы сейчас наносим максимальные потери врагу, которые он только может нести. Все зависит от общества – сколько их общество будет терпеть такие потери. Сейчас видим, что в России все же побеждает телевизор над холодильником и здравым смыслом", – сказал Фитьо.
Он добавил, что сейчас все нанесенные РФ потери сразу же восполняют новобранцами, которые идут в атаку "рядом со своими павшими товарищами, которые лежат и удобряют землю".
- С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 347 160 оккупантов, за минувшие сутки – 1090.
- В Воздушных силах сообщили, что Россия накапливает ракеты для новых атак на Украину, в частности, крылатые и баллистические.
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