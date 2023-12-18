Залужний про наступ ЗСУ: Не говоритиму про свої плани, це не шоу. Патової ситуації немає — відео

Залужний заявив, що не збирається говорити про плани військового командування щодо бойових дій

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не став відповідати на запитання щодо подальших наступів українських воїнів. Про це він повідомив журналістів у кулуарах презентації Державного оператора тилу, цитує його РБК-Україна.

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За його словами, на фронті немає патової ситуації.

Він відповів на запитання щодо продовження наступу ЗСУ та сказав, що не збирається ділитися військовими планами.

"Це війна, я не можу говорити, що я планую, що ми повинні робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якої – людські життя. Про це не можна говорити в жодному разі", – заявив Залужний.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

CNN: Захід боїться, що без допомоги Україна повоює кілька місяців. Це – найкращий сценарій.

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