Залужний про наступ ЗСУ: Не говоритиму про свої плани, це не шоу. Патової ситуації немає — відео
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не став відповідати на запитання щодо подальших наступів українських воїнів. Про це він повідомив журналістів у кулуарах презентації Державного оператора тилу, цитує його РБК-Україна.

За його словами, на фронті немає патової ситуації.

Він відповів на запитання щодо продовження наступу ЗСУ та сказав, що не збирається ділитися військовими планами.

"Це війна, я не можу говорити, що я планую, що ми повинні робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якої – людські життя. Про це не можна говорити в жодному разі", – заявив Залужний.

  • 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
  • Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
  • CNN: Захід боїться, що без допомоги Україна повоює кілька місяців. Це – найкращий сценарій.

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