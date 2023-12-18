Залужный о наступлении ВСУ: Не буду говорить о своих планах, это не шоу. Пата нет — видео

Залужный заявил, что не собирается говорить о планах военного командования по боевым действиям

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос о дальнейших наступлениях украинских воинов. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах презентации Государственного оператора тыла, цитирует его РБК-Украина.

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По его словам, на фронте нет патовой ситуации.

Он ответил на вопрос о продолжении наступления ВСУ и сказал, что не собирается делиться военными планами.

"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", — заявил Залужный.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что диктатор Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

CNN: Запад боится, что без помощи Украина повоюет несколько месяцев. Это – лучший сценарий.

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