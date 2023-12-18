Армія Росії втратила за добу 1090 бійців, величезну кількість техніки та артилерії — зведення

Росіяни втратили за минулу добу понад 160 одиниць техніки, а також десятки одиниць артилерії

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Армія Росії втратила 1090 осіб, а також понад 160 одиниць техніки та десятки одиниць артилерії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Роботиного, було 64 бойові зіткнення за минулу добу.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 347 160 (+1090),

– танків – 5783 (+44),

– бойових броньованих машин – 10 752 (+60),

– артилерійських систем – 8175 (+38),

– РСЗВ – 926 (+3),

– засобів ППО – 610 (+1),

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),

– крилатих ракет – 1610,

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10 822 (+56),

– спеціальної техніки – 1198 (+4).

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли на Авдіївський коксохімічний завод, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.

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