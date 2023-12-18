Армия России потеряла за сутки 1090 бойцов, огромное количество техники и артиллерии

Россияне потеряли за минувшие сутки более 160 единиц техники, а также десятки единиц артиллерии

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Армия России потеряла 1090 человек, а также более 160 единиц техники и десятки единиц артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Работино, было 64 боевых столкновения за минувшие сутки.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 347160 (+1090),



— танков — 5783 (+44),



— боевых бронированных машин — 10752 (+60),



— артиллерийских систем — 8175 (+38),



— РСЗО — 926 (+3),



— средства ПВО — 610 (+1),



— самолетов — 324,



— вертолетов — 324,



— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6290 (+12),



— крылатые ракеты — 1610,



— корабли/катера — 22,



— подлодки — 1,



— автомобильной техники и автоцистерн — 10822 (+56),



— специальная техника — 1198 (+4).

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

Читайте также: ВСУ: Под Авдеевкой более 40 000 россиян. Много обморожений, едят снег, но идут вперед