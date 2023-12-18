Генштаб: РФ наступает по всей линии, штурмы Авдеевки, атакует плацдарм у Работино — карта

Наиболее ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку, россияне штурмуют город с разных направлений

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. В направлении Купянска украинские воины отбили девять атак в районах Синьковки и Петропавловки.

Под Кременной ВСУ отразили восемь штурмов в районах Макеевки и Тернов.

Вблизи Бахмута безуспешными были пять атак врага около Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Одновременно Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку и несут значительные потери, отбито 27 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького, Невельского и Первомайского.

Также провалились четыре атаки в районах Новомихайловки под Марьинкой.

В Запорожской области украинские подразделения отбили четыре штурма в районах Вербового и Работино, продолжают активные действия в направлении Мелитополя для истощения захватчиков.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские соединения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника.

Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения оккупантов, артиллерийское средство и склад боеприпасов.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

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