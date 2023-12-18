Генштаб: РФ наступає по всій лінії, штурмує Авдіївку, атакує плацдарм біля Роботиного — карта

Найзапекліші бої тривають за Авдіївку, росіяни штурмують місто з різних напрямків

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 64 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили дев'ять атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Під Кремінною ЗСУ відбили вісім штурмів у районах Макіївки та Тернів.

Поблизу Бахмута безуспішними були п'ять атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Водночас Сили оборони продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку та зазнають значних втрат, відбито 27 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Невельського та Первомайського.

Також провалилися чотири атаки в районах Новомихайлівки під Мар'їнкою.

У Запорізькій області українські підрозділи відбили чотири штурми в районах Вербового та Роботиного, продовжують активні дії у напрямку Мелітополя для виснаження загарбників.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили противника.

Українська авіація завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження окупантів, артилерійський засіб та склад боєприпасів.

5 грудня глава Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли на Авдіївський коксохімічний завод, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.

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