Морпіхи та бійці ССО знищили "Солнцепек" росіян під Кринками. СБУ допомагала – відео
Бійці Сил оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек", якою окупанти обстрілювали позиції українських військових на лівому березі Херсонської області. Відео успішного влучання опублікували у соцмережах.
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Військові з Сил спецоперацій заявили, що "відмінусувати" ворожу техніку їм допомогли побратими з військово-морських сил і Служби безпеки України.
Сталося це в районі Кринок, де знаходиться плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.
У поширеному ролику видно, як оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140 окремого розвідувального батальйону морської піхоти виявляють російський "Солнцепек" і завдають йому ураження ударними безпілотниками.
На цій самій ділянці фронту Сили оборони знищили ще один ворожий "Солнцепек". Сталося це 30 листопада.
ДОВІДКАТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.
- На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.
- Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.
- Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.
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