Бійці Сил оборони знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек", якою окупанти обстрілювали позиції українських військових на лівому березі Херсонської області. Відео успішного влучання опублікували у соцмережах.

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Військові з Сил спецоперацій заявили, що "відмінусувати" ворожу техніку їм допомогли побратими з військово-морських сил і Служби безпеки України.

Сталося це в районі Кринок, де знаходиться плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

У поширеному ролику видно, як оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140 окремого розвідувального батальйону морської піхоти виявляють російський "Солнцепек" і завдають йому ураження ударними безпілотниками.

На цій самій ділянці фронту Сили оборони знищили ще один ворожий "Солнцепек". Сталося це 30 листопада

ДОВІДКА ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян. ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.