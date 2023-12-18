Бойцы Сил обороны уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой оккупанты обстреливали позиции украинских военных на левом берегу Херсонской области. Видео успешного попадания было опубликовано в соцсетях.

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Военные из Сил спецопераций заявили, что "отминусовать" вражескую технику им помогли побратимы из военно-морских сил и Службы безопасности Украины.

Произошло это в районе Крынок, где находится плацдарм ВСУ на левобережье Херсонской области.

В ролике видно, как операторы ССО совместно с военнослужащими 140 отдельного разведывательного батальона морской пехоты обнаруживают российский "Солнцепек" и наносят ему поражение ударными беспилотниками.

На этом же участке фронта Силы обороны уничтожили еще один вражеский "Солнцепек". Произошло это 30 ноября

СПРАВКА ТОС-1А "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способные накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян. ТОС-1А "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способные накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные также имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.

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