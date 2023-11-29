Лівий берег Дніпра. Головне завдання: Взяти дорогу Олешки-Нова Каховка — бойовий нардеп

Полковник та нардеп Роман Костенко заявив, що головне завдання боїв на лівому березі Дніпра – це закріплення на дорозі Олешки–Нова Каховка

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Полковник Служби безпеки України та народний депутат Роман Костенко заявив, що головне завдання боїв на лівому березі Дніпра на Херсонщині – це закріплення на дорозі Олешки–Нова Каховка. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, основна складність таких боїв — переправлятися човнами через Дніпро та утримувати острови.

"Але треба розуміти, що весь фронт перебуває в русі. Російські війська, які зараз намагаються стримати нашу морську піхоту на лівому березі, були перекинуті з інших напрямків, а тому нашим підрозділам на інших ділянках полегшало", — сказав Костенко.

Він зазначив, що головне завдання створення плацдарму на лівому березі Дніпра – вихід на дорогу Олешки–Нова Каховка, закріплення та розширення.

"Коли закріпляться на плацдармі, то ми зможемо постійно перекидати війська та техніку, щоб ворог не міг постійно накривати артилерією. Це буде одна з найскладніших операцій, тому що вона відбувається за переваги росіян у кількості піхоти та техніки, також бої йдуть на болотистій місцевості. Наші воїни роблять максимум", – підкреслив нардеп.

Військовий заявив, що операцію на Херсонщині необхідно розглядати в контексті всього фронту та задуму українського командування.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Спікер Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямі сильний вітер.

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