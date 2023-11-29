Лівий берег Дніпра. Головне завдання: Взяти дорогу Олешки-Нова Каховка — бойовий нардеп
Полковник Служби безпеки України та народний депутат Роман Костенко заявив, що головне завдання боїв на лівому березі Дніпра на Херсонщині – це закріплення на дорозі Олешки–Нова Каховка. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, основна складність таких боїв — переправлятися човнами через Дніпро та утримувати острови.
"Але треба розуміти, що весь фронт перебуває в русі. Російські війська, які зараз намагаються стримати нашу морську піхоту на лівому березі, були перекинуті з інших напрямків, а тому нашим підрозділам на інших ділянках полегшало", — сказав Костенко.
Він зазначив, що головне завдання створення плацдарму на лівому березі Дніпра – вихід на дорогу Олешки–Нова Каховка, закріплення та розширення.
"Коли закріпляться на плацдармі, то ми зможемо постійно перекидати війська та техніку, щоб ворог не міг постійно накривати артилерією. Це буде одна з найскладніших операцій, тому що вона відбувається за переваги росіян у кількості піхоти та техніки, також бої йдуть на болотистій місцевості. Наші воїни роблять максимум", – підкреслив нардеп.
Військовий заявив, що операцію на Херсонщині необхідно розглядати в контексті всього фронту та задуму українського командування.
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