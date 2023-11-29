Левый берег Днепра. Главная задача: Взять дорогу Олешки-Новая Каховка — боевой нардеп

Полковник и нардеп Роман Костенко заявил, что главная задача боев на левом берегу Днепра — это закрепление на дороге Олешки–Новая Каховка

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Полковник Службы безопасности Украины и народный депутат Роман Костенко заявил, что главная задача боев на левом берегу Днепра в Херсонской области — это закрепление на дороге Олешки–Новая Каховка. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, основная трудность таких боев — переправляться на лодках через Днепр и удерживать острова.

"Но нужно понимать, что весь фронт находится в движении. Российские войска, которые сейчас пытаются сдержать нашу морскую пехоту на левом берегу, были переброшены с других направлений, а поэтому нашим подразделениям на других участках стало легче", — сказал Костенко.

Он отметил, что главная задача создания плацдарма на левом берегу Днепра — выход на дорогу Олешки–Новая Каховка, закрепление и расширение.

"Когда закрепятся на плацдарме, то мы сможем постоянно перебрасывать войска и технику, чтобы враг не мог постоянно накрывать артиллерией. Это будет одна из самых сложных операций, так как она происходит при превосходстве россиян в количестве пехоты и техники, также бои идут на болотистой местности. Наши воины делают максимум", — подчеркнул нардеп.

Военный заявил, что операцию в Херсонской области необходимо рассматривать в контексте всего фронта и замысла украинского командования.