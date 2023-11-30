Плацдарм під Херсоном. Спецпризначенці знищили "Солнцепек", який обстрілював Кринки — відео

На лівому березі Дніпра на Херсонщині Сили оборони знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек", яка обстрілювала плацдарм у Кринках. Відповідне відео опублікувала пресслужба Сил спеціальних операцій.

Військові заявляють, що оператори ССО разом із бійцями Служби безпеки України та розвідниками 140 окремого розвідувального батальйону морської піхоти виявили ворожий "Солнцепек" під Херсоном.

З цієї системи росіяни щодня обстрілювали українські позиції на плацдармі у Кринках.

Установку було знищено за допомогою ударних безпілотних авіаційних комплексів.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, . ТОС-1А "Солнцепек" веде вогонь термобаричними боєприпасами, в залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові також мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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