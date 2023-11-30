Плацдарм под Херсоном. Спецназ уничтожил "Солнцепек", который обстреливал Крынки — видео

На левом берегу Днепра в Херсонской области Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которая обстреливала плацдарм в Крынках. Соответсвующее видео опубликовала пресс-служба Сил специальных операций.

Военные заявляют, что операторы ССО вместе с бойцами Службы безопасности Украины и разведчиками 140 отдельного разведывательного батальона морской пехоты обнаружили вражеский "Солнцепек" под Херсоном.

Из этой системы россияне ежедневно обстреливали украинские позиции на плацдарме в Крынках.

Установка была уничтожена при помощи ударных беспилотных авиационных комплексов.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, . ТОС-1А "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.

Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.

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