В районе Авдеевки, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев на фронте, на земле лежат трупы убитых оккупантов, которых россияне даже не забирают с поля боя. Видео опубликовала 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Как отметили в ВСУ, на видео – небольшой участок фронта, буквально несколько сотен метров, и здесь зафиксированы 33 тела убитых оккупантов, "которых не стали эвакуировать их товарищи".

В сегодняшней вечерней сводке Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении в течение суток Силы обороны отбили девять атак врага в районах Авдеевки, еще 13 – возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 347 160 оккупантов, за минувшие сутки – 1090.

Представитель ВСУ Фитьо сегодня рассказал, что оккупанты сейчас несут на фронте "гигантские" потери, однако все еще имеют резервы продолжать вести интенсивные наступательные действия.

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