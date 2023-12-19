Генштаб: Росія наполегливо атакує Авдіївку та Бахмут, загострення біля Роботиного – карта

Військові заявили, що протягом доби відбулося 105 бойових зіткнень. Найбільше – в напрямку Авдіївки

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наступають вздовж всієї лінії фронту, найзапекліші бойові дії – під Авдіївкою та Бахмутом, велика кількість атак була на півдні в районі плацдарму біля Роботиного. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Військові заявили, що протягом доби відбулося 105 бойових зіткнень. Найбільше – в напрямку Авдіївки. Там Сили оборони відбили 11 атак в районі міста, ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського.

Карта: deepstate

Поблизу Бахмута біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки українські військові також відбилися. Ворог зробив 21 спробу атакувати.

Карта: deepstate

На Мар'їнському напрямку неподалік від Новомихайлівки Донецької області відбито 13 атак.

Західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області ЗСУ стримали наступ росіян. Там було 17 атак ворога.

Карта: deepstate

У напрямку Мелітополя Сили оборони виснажують росіян, завдають їм втрат.

На лівому березі Херсонської області – ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Ракетники та артилеристи уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб ЗС РФ.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

CNN: Захід боїться, що без допомоги Україна повоює кілька місяців. Це – найкращий сценарій.

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