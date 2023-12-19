Генштаб: Росія наполегливо атакує Авдіївку та Бахмут, загострення біля Роботиного – карта
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наступають вздовж всієї лінії фронту, найзапекліші бойові дії – під Авдіївкою та Бахмутом, велика кількість атак була на півдні в районі плацдарму біля Роботиного. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Військові заявили, що протягом доби відбулося 105 бойових зіткнень. Найбільше – в напрямку Авдіївки. Там Сили оборони відбили 11 атак в районі міста, ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського.

Карта: deepstate
Карта: deepstate

Поблизу Бахмута біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки українські військові також відбилися. Ворог зробив 21 спробу атакувати.

Карта: deepstate
Карта: deepstate

На Мар'їнському напрямку неподалік від Новомихайлівки Донецької області відбито 13 атак.

Західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області ЗСУ стримали наступ росіян. Там було 17 атак ворога.

Карта: deepstate
Карта: deepstate

У напрямку Мелітополя Сили оборони виснажують росіян, завдають їм втрат.

На лівому березі Херсонської області – ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Ракетники та артилеристи уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб ЗС РФ.

  • 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
  • Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
  • CNN: Захід боїться, що без допомоги Україна повоює кілька місяців. Це – найкращий сценарій.

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