Генштаб: Россия настойчиво атакует Авдеевку и Бахмут, обострение у Работино – карта

Военные заявили, что за сутки произошло 105 боевых столкновений. Больше всего – в направлении Авдеевки

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наступают вдоль всей линии фронта, самые ожесточенные боевые действия – под Авдеевкой и Бахмутом, большое количество атак было на юге в районе плацдарма у Работино. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные заявили, что в течение суток произошло 105 боевых столкновений. Больше всего – в направлении Авдеевки. Там Силы обороны отбили 11 атак в районе города, еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского.

Карта: deepstate

Вблизи Бахмута возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки украинские военные тоже отбились. Враг предпринял 21 попытку атаковать.

Карта: deepstate

На Марьинском направлении неподалеку от Новомихайловки Донецкой области отбиты 13 атак.

Западнее Новопокровки и Работино Запорожской области ВСУ сдержали наступление россиян. Там было 17 атак противника.

Карта: deepstate

В направлении Мелитополя Силы обороны истощают россиян, наносят им урон.

На левом берегу Херсонской области – ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили два района дистанционного минирования и артиллерийское средство ВС РФ.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что диктатор Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

CNN: Запад боится, что без помощи Украина повоюет несколько месяцев. Это лучший сценарий.

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