Появилось видео боевой работы боевой машины пехоты Bradley 47 отдельной механизированной бригады. Соответствующую запись опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.

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Военные заявляют, что на видео можно заметить удары американской БМП по позициям армии РФ в районе железной дороги под Авдеевкой.

Железная дорога расположена на северном фланге Авдеевского направления.

Наиболее ожесточенные бои там идут в районах Степного и Авдеевкого коксохимического завода.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Утром в Генштабе заявляли, что в течение суток по всему фронту произошло 105 боевых столкновений. Больше всего – в направлении Авдеевки. Там Силы обороны отбили 11 атак в районе города, еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.