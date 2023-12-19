Авдеевка. Bradley 47 бригады "косит" позиции россиян в районе ж/д точным огнем: видео боя
Появилось видео боевой работы боевой машины пехоты Bradley 47 отдельной механизированной бригады. Соответствующую запись опубликовала пресс-служба Сухопутных войск.
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Военные заявляют, что на видео можно заметить удары американской БМП по позициям армии РФ в районе железной дороги под Авдеевкой.
Железная дорога расположена на северном фланге Авдеевского направления.
Наиболее ожесточенные бои там идут в районах Степного и Авдеевкого коксохимического завода.
Утром в Генштабе заявляли, что в течение суток по всему фронту произошло 105 боевых столкновений. Больше всего – в направлении Авдеевки. Там Силы обороны отбили 11 атак в районе города, еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского.
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