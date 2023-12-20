Воїни 47 окремої механізованої бригади поховали живцем росіян, які сховалися в льоху в районі Степового під Авдіївкою. Відповідне відео опублікував підрозділ з'єднання "Божа справа".

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Військові заявляють, що під час відбиття чергового штурму селища один з екіпажів бойової машини піхоти Bradley виявив групу окупантів, які сховалися у льоху.

"Командування прийняло рішення зробити це укриття останнім у їхньому житті. Що оперативно та нестандартно виконав екіпаж Bradley", — йдеться в повідомленні.

На записі можна побачити, як БМП "закатує" росіян гусеницями, а потім "відпрацьовує" по ділянці з гармати.

Увага. Відео містить чутливі кадри бою.

Степове – це найважливіший логістичний вузол на північному фланзі оборони Авдіївки. Через селище проходить залізниця, яка веде до Авдіївського коксохімічного заводу.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: Military Land)

За даними Генштабу ЗСУ, останніми днями щодобові втрати РФ у живій силі досягають понад 1000 окупантів.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Речник ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями – кількість штурмів зменшилася, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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