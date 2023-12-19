Армія Росії продовжує зазнавати величезних втрат — мінус 1140 осіб за добу: зведення
Російська армія втратила 1140 осіб, 56 одиниць техніки та 15 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли, що росіяни наступають уздовж усієї лінії фронту, найзапекліші бойові дії – під Авдіївкою та Бахмутом, велика кількість атак була на півдні в районі плацдарму біля Роботиного.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 348300 (+1140),
- танків – 5798 (+15),
- бойових броньованих машин – 10771 (+19),
- артилерійських систем – 8190 (+15),
- РСЗВ – 926,
- засобів ППО – 611 (+1),
- літаків – 324,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9),
- крилатих ракет – 1611 (+1),
- кораблів/катерів – 22,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10842 (+20),
- спеціальної техніки – 1200 (+2).
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- CNN: Захід боїться, що без допомоги України повоює кілька місяців. Це найкращий сценарій.
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