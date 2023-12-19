Армія Росії продовжує зазнавати величезних втрат — мінус 1140 осіб за добу: зведення
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1140 осіб, 56 одиниць техніки та 15 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають уздовж усієї лінії фронту, найзапекліші бойові дії – під Авдіївкою та Бахмутом, велика кількість атак була на півдні в районі плацдарму біля Роботиного. 

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 348300 (+1140),

- танків – 5798 (+15),

- бойових броньованих машин – 10771 (+19),

- артилерійських систем – 8190 (+15),

- РСЗВ – 926,

- засобів ППО – 611 (+1),

- літаків – 324,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9),

- крилатих ракет – 1611 (+1),

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10842 (+20),

- спеціальної техніки – 1200 (+2).

  • 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
  • Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
  • CNN: Захід боїться, що без допомоги України повоює кілька місяців. Це найкращий сценарій.

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