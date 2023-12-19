Армія Росії продовжує зазнавати величезних втрат — мінус 1140 осіб за добу: зведення

Збройні Сили України "відмінусували" 1140 російських окупантів та десятки одиниць техніки за минулу добу

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1140 осіб, 56 одиниць техніки та 15 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають уздовж усієї лінії фронту, найзапекліші бойові дії – під Авдіївкою та Бахмутом, велика кількість атак була на півдні в районі плацдарму біля Роботиного.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 348300 (+1140),

- танків – 5798 (+15),

- бойових броньованих машин – 10771 (+19),

- артилерійських систем – 8190 (+15),

- РСЗВ – 926,

- засобів ППО – 611 (+1),

- літаків – 324,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6299 (+9),

- крилатих ракет – 1611 (+1),

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10842 (+20),

- спеціальної техніки – 1200 (+2).

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що диктатор Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

CNN: Захід боїться, що без допомоги України повоює кілька місяців. Це найкращий сценарій.

Читайте також: Welt: Контрнаступ у 2024 році буде таким, яким його задумував Залужний на 2023-й