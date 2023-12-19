Армия России продолжает нести огромные потери — минус 1140 человек за сутки: сводка

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 1140 российских оккупантов и десятки единиц техники за минувшие сутки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1140 человек, 56 единиц техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли, что россияне наступают вдоль всей линии фронта, самые ожесточенные боевые действия – под Авдеевкой и Бахмутом, большое количество атак было на юге в районе плацдарма у Работино.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 348300 (+1140),

— танков — 5798 (+15),

— боевых бронированных машин — 10771 (+19),

— артиллерийских систем — 8190 (+15),

— РСЗО — 926,

— средств ПВО — 611 (+1),

— самолетов — 324,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6299 (+9),

— крылатых ракет — 1611 (+1),

— кораблей/катеров — 22,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 10842 (+20),

— специальной техники — 1200 (+2).

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что диктатор Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

CNN: Запад боится, что без помощи Украина повоюет несколько месяцев. Это лучший сценарий.

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