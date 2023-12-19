Армия России продолжает нести огромные потери — минус 1140 человек за сутки: сводка
Российская армия потеряла 1140 человек, 56 единиц техники и 15 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли, что россияне наступают вдоль всей линии фронта, самые ожесточенные боевые действия – под Авдеевкой и Бахмутом, большое количество атак было на юге в районе плацдарма у Работино.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 348300 (+1140),
— танков — 5798 (+15),
— боевых бронированных машин — 10771 (+19),
— артиллерийских систем — 8190 (+15),
— РСЗО — 926,
— средств ПВО — 611 (+1),
— самолетов — 324,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6299 (+9),
— крылатых ракет — 1611 (+1),
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10842 (+20),
— специальной техники — 1200 (+2).
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- Президент Зеленский заявил, что диктатор Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
- CNN: Запад боится, что без помощи Украина повоюет несколько месяцев. Это лучший сценарий.
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