Авдеевка. Россияне спрятались в погребе у Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео
Воины 47 отдельной механизированной бригады похоронили заживо россиян, которые спрятались в погребе в районе Степового под Авдеевкой. Соответствующее видео опубликовало подразделение соединения "Божа справа".
Военные заявляют, что во время отражения очередного штурма поселка один из экипажей боевой машины пехоты Bradley обнаружил группу оккупантов, которые укрылись в погребе.
"Командование приняло решение сделать это укрытие последним в их жизни. Что оперативно и нестандартно выполнил экипаж Bradley", — сказано в сообщении.
На записи можно увидеть, как БМП "закатывает" россиян гусеницами, а потом "отрабатывает" по участку из пушки.
Внимание. Видео содержит чувствительные кадры боя.
- По данным Генштаба ВСУ, в последние дни ежесуточные потери РФ в живой силе достигают более 1000 оккупантов.
- 5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.
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