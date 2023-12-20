Воины 47 отдельной механизированной бригады похоронили заживо россиян, которые спрятались в погребе в районе Степового под Авдеевкой. Соответствующее видео опубликовало подразделение соединения "Божа справа".

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Военные заявляют, что во время отражения очередного штурма поселка один из экипажей боевой машины пехоты Bradley обнаружил группу оккупантов, которые укрылись в погребе.

"Командование приняло решение сделать это укрытие последним в их жизни. Что оперативно и нестандартно выполнил экипаж Bradley", — сказано в сообщении.

На записи можно увидеть, как БМП "закатывает" россиян гусеницами, а потом "отрабатывает" по участку из пушки.

Внимание. Видео содержит чувствительные кадры боя.

Степовое — это важнейший логистический узел на северном фланге обороны Авдеевки. Через поселок проходит железная дорога, которая ведет к Авдеевскому коксохимическому заводу.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

По данным Генштаба ВСУ, в последние дни ежесуточные потери РФ в живой силе достигают более 1000 оккупантов.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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