Під Авдіївкою росіяни змінили тактику. Штурми піхотою та технікою стали масовішими — карта
Авдіївка (Фото: Бутусів Плюс/Telegram)

Російські окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, кількість штурмів зменшилася, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

"Штурмів поменшало, але вони стали більш масовими, більше піхоти, танків і бронемашин. Якщо раніше техніка залишалася з піхотою і прикривала її, то зараз бронемашини скидають десант і відходять назад", — заявив Штупун.

Таким чином, на думку військового, росіяни, швидше за все, зберігають техніку.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)
Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Раніше з'явилося відео бойової роботи БМП Bradley 47 окремої механізованої бригади в районі Авдіївки.

Вранці у Генштабі заявляли, що протягом доби по всьому фронту сталося 105 бойових зіткнень. Найбільше – в напрямку Авдіївки. Там Сили оборони відбили 11 атак у районі міста, ще 13 атак біля Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.

  • 5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.
  • 11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.
  • 12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.
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