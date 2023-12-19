Під Авдіївкою росіяни змінили тактику. Штурми піхотою та технікою стали масовішими — карта
Російські окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
За його словами, кількість штурмів зменшилася, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.
"Штурмів поменшало, але вони стали більш масовими, більше піхоти, танків і бронемашин. Якщо раніше техніка залишалася з піхотою і прикривала її, то зараз бронемашини скидають десант і відходять назад", — заявив Штупун.
Таким чином, на думку військового, росіяни, швидше за все, зберігають техніку.
Раніше з'явилося відео бойової роботи БМП Bradley 47 окремої механізованої бригади в районі Авдіївки.
Вранці у Генштабі заявляли, що протягом доби по всьому фронту сталося 105 бойових зіткнень. Найбільше – в напрямку Авдіївки. Там Сили оборони відбили 11 атак у районі міста, ще 13 атак біля Сєверного, на південь від Тоненького, Первомайського та Невельського.
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