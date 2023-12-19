Под Авдеевкой россияне изменили тактику. Штурмы пехотой и техникой стали более массовыми

Теперь бронетехника оккупантов сбрасывает десант и отходит назад, раньше ее использовали для поддержки пехоты

Авдеевка (Фото: Бутусов Плюс/Telegram)

Российские оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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По его словам, количество штурмов уменьшилось, но враг начал задействовать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

"Штурмов стало меньше, но они стали более массовыми, больше пехоты, танков и бронемашин. Если раньше техника оставалась с пехотой и прикрывала ее, то сейчас бронемашины сбрасывают десант и отходят назад", — заявил Штупун.

Таким образом, по мнению военного, россияне, скорее всего, берегут технику.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Ранее появилось видео боевой работы БМП Bradley 47 отдельной механизированной бригады в районе Авдеевки.

Утром в Генштабе заявляли, что в течение суток по всему фронту произошло 105 боевых столкновений. Больше всего – в направлении Авдеевки. Там Силы обороны отбили 11 атак в районе города, еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.