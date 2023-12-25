Авдеевка. 47 бригада: У нас есть мощные средства для сдерживания РФ, но они не щадят людей

Лазуткин заявил, что помощь Запада имеет огромное значение, так как 47 бригада воюет на технике от союзников

Украинский танк (Фото: ВСУ)

Представитель 47 отдельной механизированной бригады Дмитрий Лазуткин заявил, что в районе Авдеевки Силы обороны имеют достаточно средств, чтобы не дать россиянам прорваться. Об этом он сообщил в комментарии Independent.

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По его словам, помощь от Запада имеет огромное значение, так как 47 ОМБр воюет в первую очередь иностранной техникой — это боевые машины пехоты Bradley и самоходные артиллерийские установки Paladin.

"Боеприпасы к ним крайне важны для того, чтобы наши военные могли эффективно сражаться. На данный момент в Авдеевке есть что удерживать, и есть мощные средства, чтобы не допустить агрессивного продвижения противника", — сказал Лазуткин.

Он отметил, что россияне даже не собирают трупы своих соотечественников в полях вокруг Авдеевского коксохимического завода и Степового.

"Действительно не щадят людей, их позиция такова, что цель оправдывает любые средства. Бросают подразделения "Шторм-Z", состоящие из бывших заключенных и недавно мобилизованных новобранцев, которые только что закончили обучение", — заявил представитель 47 бригады.

Военный подчеркнул, что РФ направила на штурм Авдеевки 40 000 человек, но город еще можно удержать, несмотря на численное превосходство врага.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Авдеевка. Россияне спрятались в погребе возле Степного. Их похоронила заживо Bradley — видео.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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