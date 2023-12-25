Армія Росії втратила понад 100 одиниць техніки за добу та 760 солдатів — статистика від ЗСУ
Російська армія втратила 760 осіб та понад 100 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 66 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Гуляйполя та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни:
- особового складу – 353 950 (+760);
- танків – 5877 (+19);
- бойових броньованих машин – 10 919 (+31);
- артилерійських систем – 8347 (+33);
- РСЗВ – 934 (+2);
- засобів ППО – 613 (+2);
- літаків – 329 (+2);
- вертольотів – 324;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32);
- крилатих ракет – 1616 (+2);
- кораблів/катерів – 22;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 075 (+53);
- спеціальної техніки – 1234 (+5).
- 22 грудня командувач Повітряних сил заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
- Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у застосуванні авіації.
- У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.
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