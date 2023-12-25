Армія Росії втратила понад 100 одиниць техніки за добу та 760 солдатів — статистика від ЗСУ

Збройні Сили України "відмінусували" 760 російських окупантів та величезну кількість техніки ворога за добу

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 760 осіб та понад 100 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 66 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Гуляйполя та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни:

- особового складу – 353 950 (+760);

- танків – 5877 (+19);

- бойових броньованих машин – 10 919 (+31);

- артилерійських систем – 8347 (+33);

- РСЗВ – 934 (+2);

- засобів ППО – 613 (+2);

- літаків – 329 (+2);

- вертольотів – 324;

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32);

- крилатих ракет – 1616 (+2);

- кораблів/катерів – 22;

- підводних човнів – 1;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 075 (+53);

- спеціальної техніки – 1234 (+5).

22 грудня командувач Повітряних сил заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у застосуванні авіації.

У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

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