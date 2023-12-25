Армия России потеряла более 100 единиц техники за сутки и 760 солдат — статистика от ВСУ

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 760 российских оккупантов и огромное количество техники врага за сутки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 760 человек и более 100 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 66 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работина, Гуляйполя и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны:

— личного состава — 353 950 (+760);

— танков — 5877 (+19);

— боевых бронированных машин — 10 919 (+31);

— артиллерийских систем — 8347 (+33);

— РСЗО — 934 (+2);

— средств ПВО — 613 (+2);

— самолетов — 329 (+2);

— вертолетов — 324;

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6436 (+32);

— крылатых ракет — 1616 (+2);

— кораблей/катеров — 22;

— подлодок — 1;

— автомобильной техники и автоцистерн — 11 075 (+53);

— специальной техники — 1234 (+5).

22 декабря командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Это существенно повлияло на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в использовании авиации.

В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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