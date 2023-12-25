Армия России потеряла более 100 единиц техники за сутки и 760 солдат — статистика от ВСУ
Российская армия потеряла 760 человек и более 100 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 66 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работина, Гуляйполя и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны:
— личного состава — 353 950 (+760);
— танков — 5877 (+19);
— боевых бронированных машин — 10 919 (+31);
— артиллерийских систем — 8347 (+33);
— РСЗО — 934 (+2);
— средств ПВО — 613 (+2);
— самолетов — 329 (+2);
— вертолетов — 324;
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6436 (+32);
— крылатых ракет — 1616 (+2);
— кораблей/катеров — 22;
— подлодок — 1;
— автомобильной техники и автоцистерн — 11 075 (+53);
— специальной техники — 1234 (+5).
- 22 декабря командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
- Это существенно повлияло на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в использовании авиации.
- В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.
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