Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует Авдеевку, сбиты Су-34 и Су-30 — карта

В Генштабе подтвердили, что 24 декабря Силы обороны сбили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работина, Гуляйполя и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. В направлении Купянска отбита 21 атака в районах Синьковки и Стельмаховки.

Под Бахмутом ВСУ отбили пять штурмов вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

Россияне продолжают штурмовать Авдеевку и пытаются окружить город ценой огромных потерь, отбита 31 атака в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также провалились пять атак в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, захлебнулся штурм около Старомайорского на Времевском выступе.

В Запорожской области украинские воины отбили три атаки в районах Работина и Гуляйполя.

В Херсонской области Силы обороны расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, россияне 23 раза пытались выбить украинские подразделения, но были отброшены.

Украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также зенитно-ракетному комплексу. Силы противовоздушной обороны уничтожили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30. Ракетчики поразили два артиллерийских средства и пункт управления.

22 декабря командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Это существенно повлияло на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в использовании авиации.

В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также: РФ пытается выбить Силы обороны с левого берега, у нее там "сверхбольшой потенциал" – ВСУ