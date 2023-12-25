Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует Авдеевку, сбиты Су-34 и Су-30 — карта
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Работина, Гуляйполя и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. В направлении Купянска отбита 21 атака в районах Синьковки и Стельмаховки.

 

Под Бахмутом ВСУ отбили пять штурмов вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки. 

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует Авдеевку, сбиты Су-34 и Су-30 — карта

Россияне продолжают штурмовать Авдеевку и пытаются окружить город ценой огромных потерь, отбита 31 атака в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также провалились пять атак в районах Марьинки и Новомихайловки. Кроме того, захлебнулся штурм около Старомайорского на Времевском выступе. 

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует Авдеевку, сбиты Су-34 и Су-30 — карта

В Запорожской области украинские воины отбили три атаки в районах Работина и Гуляйполя. 

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует Авдеевку, сбиты Су-34 и Су-30 — карта

В Херсонской области Силы обороны расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, россияне 23 раза пытались выбить украинские подразделения, но были отброшены. 

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует Авдеевку, сбиты Су-34 и Су-30 — карта

Украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также зенитно-ракетному комплексу. Силы противовоздушной обороны уничтожили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30. Ракетчики поразили два артиллерийских средства и пункт управления. 

  • 22 декабря командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
  • Это существенно повлияло на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в использовании авиации.
  • В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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