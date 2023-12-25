Генштаб: Росія наступає на всьому фронті, штурмує Авдіївку, збиті Су-34 та Су-30 — карта

У Генштабі підтвердили, що 24 грудня Сили оборони збили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного, Гуляйполя та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 66 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 21 атаку в районах Синьківки та Стельмахівки.

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Під Бахмутом ЗСУ відбили п'ять штурмів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

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Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку і намагаються оточити місто ціною величезних втрат, відбито 31 атаку в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також провалилися п'ять атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Крім цього, захлинувся штурм біля Старомайорського на Времівському виступі.

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На Запоріжжі українські воїни відбили три атаки в районах Роботиного та Гуляйполя.

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На Херсонщині Сили оборони розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, росіяни 23 рази намагалися вибити українські підрозділи, але були відкинуті.

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Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також зенітно-ракетному комплексу. Сили протиповітряної оборони знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і Су-30. Ракетники вразили два артилерійські засоби та пункт управління.

22 грудня командувач Повітряних сил заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у застосуванні авіації.

У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

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