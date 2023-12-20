РФ намагається вибити Сили оборони з лівого берега, у неї там "надвеликий потенціал" – ЗСУ

Протягом доби Сили оборони відбили під три десятки штурмів росіян на лівому березі, контролюючи водночас смугу лише в декілька кілометрів

Наталія Гуменюк (Скриншот з відео)

Росіяни намагаються витіснити українські війська із лівого берега Дніпра, проте ЗСУ відбивають штурми окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що ворог не відмовився від наміру вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра.

Протягом доби армія РФ здійснила 29 безрезультатних штурмових дій, отримала відсіч та зазнала значних втрат, а українські підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику, повідомили у Генштабі.

Гуменюк наголосила, що 29 відбитих штурмів – це "дуже потужний результат", адже під контролем українських військ на лівобережжі наразі смуга в декілька кілометрів, а у росіян там "надвеликий потенціал".

"Проте ми бачимо і демонструємо суспільству велику кількість [російської] техніки, спаленої на цій ділянці. Це результат, зокрема, і потужної контрбатарейної підтримки", – сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що росіяни підтягують на лівобережжя резерви із числа "рот Z", надаючи перевагу "м’ясним штурмам". Техніку окупанти економлять, відправляючи росіян на штурми "в абсолютно пішому порядку", сказала Гуменюк.

Сьогодні у ССО показали відео з півдня: снарядом із ракетної установки M142 HIMARS спалено "Град" та польовий склад боєприпасів російських окупантів.

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