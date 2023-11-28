Оператори 126 бригади територіальної оборони спільно з прикордонниками розбили позицію російських дроноводів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Відео опублікував громадський діяч Сергій Стерненко.

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У ролику видно, як українські військові спрямовують ударний дрон на багатоповерхівку у житловому кварталі Херсонської області.

За словами Стерненка, росіяни активно використовують цей будинок для вильотів, оскільки лівий берег знаходиться у низині, і підібрати зручну позицію не так просто.

Росіяни концентрують резерви та збирають техніку на лівому березі Дніпра, заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, на півдні через сніг і шквальний вітер не може стабільно діяти піхота та зменшується активність артилерії, натомість окупанти активно використовують авіацію, бомбардуючи керованими та фугасними авіабомбами.

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

Речник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники зберігають найбільшу активність на Авдіївському напрямку, за добу Сили оборони відбили 30 атак. На всьому Таврійському напрямку сильний вітер.

Речник командування Сухопутних військ заявив, що ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку залишається такою ж активною, як і минулого тижня.

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