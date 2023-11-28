ВСУ разбили "гнездо" оккупантов на левом берегу Днепра. Оттуда они запускали дроны – видео
Операторы 126 бригады территориальной обороны совместно с пограничниками разбили позицию российских дроноводов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.
В ролике видно, как украинские военные устремляют ударный дрон на многоэтажку в жилом квартале Херсонской области.
По словам Стерненко, россияне активно используют это здание для вылетов, поскольку левый берег находится в низине, и подобрать удобную позицию не так просто.
Россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра, заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, на юге из-за снега и шквального ветра не может стабильно действовать пехота и уменьшается активность артиллерии, оккупанты активно используют авиацию, бомбардируя управляемыми и фугасными авиабомбами.
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
- Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.
- Спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.
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