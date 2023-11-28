Операторы 126 бригады территориальной обороны совместно с пограничниками разбили позицию российских дроноводов на левом берегу Днепра в Херсонской области. Видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

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В ролике видно, как украинские военные устремляют ударный дрон на многоэтажку в жилом квартале Херсонской области.

По словам Стерненко, россияне активно используют это здание для вылетов, поскольку левый берег находится в низине, и подобрать удобную позицию не так просто.

Россияне концентрируют резервы и собирают технику на левом берегу Днепра, заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, на юге из-за снега и шквального ветра не может стабильно действовать пехота и уменьшается активность артиллерии, оккупанты активно используют авиацию, бомбардируя управляемыми и фугасными авиабомбами.

На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.

Спикер Таврического направления сообщил, что российские захватчики сохраняют наибольшую активность на Авдеевском направлении, за сутки Силы обороны отразили 30 атак. На всем Таврическом направлении сильный ветер.

Спикер командования Сухопутных войск заявил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается такой же активной, как и на прошлой неделе.

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