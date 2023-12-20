Бійці Сил спецоперацій снарядом із ракетної установки M142 HIMARS спалили реактивну систему залпового вогню "Град" та польовий склад боєприпасів російських окупантів. Відповідне відео опублікували у соцмережах.

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Військові зазначили, що епізод відбувся на одному з південних напрямків фронту.

Кадри ураження російського РСЗВ зафіксував український дрон: воїни ССО виявили "Град" та польовий склад реактивних снарядів ЗС РФ, скорегувавши на місце їх дислокації реактивний боєприпас GMLRS.

Внаслідок влучного удару військова техніка окупантів була знищена вщент.

За даними Генштабу ЗСУ, останніми днями щодобові втрати РФ у живій силі досягають понад 1000 окупантів.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

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