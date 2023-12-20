Удар HIMARS вщент знищив російський РСЗВ "Град" та склад боєприпасів на півдні – відео
Бійці Сил спецоперацій снарядом із ракетної установки M142 HIMARS спалили реактивну систему залпового вогню "Град" та польовий склад боєприпасів російських окупантів. Відповідне відео опублікували у соцмережах.
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Військові зазначили, що епізод відбувся на одному з південних напрямків фронту.
Кадри ураження російського РСЗВ зафіксував український дрон: воїни ССО виявили "Град" та польовий склад реактивних снарядів ЗС РФ, скорегувавши на місце їх дислокації реактивний боєприпас GMLRS.
Внаслідок влучного удару військова техніка окупантів була знищена вщент.
- За даними Генштабу ЗСУ, останніми днями щодобові втрати РФ у живій силі досягають понад 1000 окупантів.
- 5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.
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