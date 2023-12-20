Бойцы Сил спецопераций снарядом из ракетной установки M142 HIMARS сожгли реактивную систему залпового огня "Град" и полевой склад боеприпасов российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

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Военные отметили, что эпизод произошел на одном из южных направлений фронта.

Кадры поражения российского РСЗО зафиксировал украинский дрон: воины ССО обнаружили "Град" и полевой состав реактивных снарядов ВС РФ, скорректировав на место их дислокации реактивный боеприпас GMLRS.

В результате точного удара военная техника оккупантов была уничтожена вдребезги.

По данным Генштаба ВСУ, в последние дни ежесуточные потери РФ в живой силе достигают более 1000 оккупантов.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

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