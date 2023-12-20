Силы обороны ликвидировали 890 оккупантов, уничтожили 39 единиц бронетехники
За сутки Силы обороны ликвидировали 890 российских оккупантов, уничтожили 23 боевых бронированных машины, 16 танков и 16 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 20 декабря 2023 года ориентировочно составляют:
– личного состава – около 349 190 (+890);
– танков – 5814 (+16);
– боевых бронированных машин – 10 794 (+23);
– артиллерийских систем – 8206 (+16);
– РСЗО – 928 (+2) ;
– средств ПВО – 611 (+0) ;
– самолетов – 324 (+0) ;
– вертолетов – 324 (+0) ;
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17) ;
– крылатых ракет – 1612 (+1) ;
– кораблей / катеров – 22 (+0) ;
– подводных лодок – 1(+0) ;
– автомобильной техники и автоцистерн – 10871 (+29) ;
– специальной техники – 1203 (+3).
- Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новопокровки и Работино.
- Оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами типа С-300 в ночь на 20 декабря.
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.
Читайте также: Welt: Контрнаступление в 2024 году будет таким, каким его задумывал Залужный на 2023-й