Сили оборони ліквідували 890 окупантів, знищили 39 одиниць бронетехніки
За добу Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів, знищили 23 бойові броньовані машини, 16 танків та 16 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 20 грудня 2023 року орієнтовно складають:
– особового складу – близько 349 190 (+890);
- танків – 5814 (+16);
- бойових броньованих машин – 10 794 (+23);
- артилерійських систем – 8206 (+16);
- РСЗВ – 928 (+2);
- засобів ППО – 611 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17);
- крилатих ракет – 1612 (+1);
- кораблів / катерів – 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29);
- спеціальної техніки – 1203 (+3).
- Генштаб повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новопокровки та Роботиного.
- Окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами типу С-300 у ніч проти 20 грудня.
- Речник ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями – кількість штурмів зменшилась, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.
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