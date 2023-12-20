Росія вдарила по Україні 19 дронами Shahed-136 та ракетами С-300. Зафіксовано три прильоти

Ворог влаштував черговий наліт на Україну дронами-камікадзе, а також вдарив ракетами С-300

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 та ракетами типу С-300 у ніч проти 20 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив безпілотники з районів мису Чауда та Балаклави у тимчасово окупованому Криму.

Загалом зафіксовано пуски 19 "шахедів", 18 з яких було знищено протиповітряною обороною.

Бойова робота велася в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Також загарбники вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харкову. Постраждалих немає.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 ударного БпЛА Shahed.

У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками "шахедів" та двома ракетами. Усі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.

У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" – всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

Були пуски й у ніч проти 19 грудня.

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