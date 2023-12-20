Россия ударила по Украине 19 дронами Shahed-136 и ракетами С-300. Есть три прилета

Враг устроил очередной налет на Украину дронами-камикадзе, а также ударил ракетами С-300

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами типа С-300 в ночь на 20 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил беспилотники из районов мыса Чауда и Балаклавы во временно оккупированном Крыму.

Всего зафиксировано пуски 19 "шахедов", 18 из которых были уничтожены противовоздушной обороной.

Боевая работа велась в Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областях.

Также захватчики ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харькову. Пострадавших нет.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 ударного БпЛА Shahed.

В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками "шахедов" и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Были пуски и в ночь на 19 декабря.

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