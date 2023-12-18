Росія атакувала Україну "шахедами". ППО збила п'ять цілей, вибухи були у чотирьох областях

Мобільні вогневі групи збивали безпілотники у Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 18 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що ворог запустив безпілотники з району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Усі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

Мобільні вогневі групи працювали у Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Читайте також: Повітряні сили – про нічну атаку дронів: Серед цілей були Херсон та Старокостянтинів