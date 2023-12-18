Росія атакувала Україну "шахедами". ППО збила п'ять цілей, вибухи були у чотирьох областях
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 18 грудня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що ворог запустив безпілотники з району Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Усі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
Мобільні вогневі групи працювали у Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 ударного БпЛА Shahed.
- 15 грудня – всі 14 "шахедів", 14 грудня – 41 з 42 "шахедів".
- У ніч на 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками ударних безпілотників типу Shahed та двома ракетами. Всі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.
Читайте також: Повітряні сили – про нічну атаку дронів: Серед цілей були Херсон та Старокостянтинів