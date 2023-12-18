Россия атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила пять целей, взрывы были в четырех областях
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 18 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что враг запустил беспилотники из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Мобильные огневые группы работали в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.
- Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 ударного БпЛА Shahed.
- 15 декабря – все 14 "шахедов", 14 декабря – 41 из 42 "шахедов".
- В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками ударных беспилотников типа Shahed и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.
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