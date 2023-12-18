Россия атаковала Украину "шахедами". ПВО сбила пять целей, взрывы были в четырех областях

Мобильные огневые группы сбивали беспилотники в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 18 декабря. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил беспилотники из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Мобильные огневые группы работали в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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