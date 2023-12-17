Воздушные силы – о ночной атаке дронов: Среди целей были Херсон и Староконстантинов
Херсон и Староконстантинов были среди целей сегодняшней воздушной атаки россиян, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире единого телемарафона утром в воскресенье.
Девять БПЛА ночью сбили над Одесской областью, там это привело к серьезному пожару в одном из населенных пунктов.
Игнат рассказал, куда летели остальные дроны.
"Сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области. В Херсоне есть падение обломков ударных БпЛА, сегодня именно по Херсону была направлена часть дронов-камикадзе. Город Староконстантинов стал символом уничтожения шахедов. Враг и сегодня направил часть БпЛА именно в этом направлении", – сказал он.
Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире единого телемарафона рассказал, что обломки сбитых дронов-камикадзе, которыми была атакована Херсонская область этой ночью, повредили здание, офисное помещение и СТО.
Пресс-центр Хмельницкой ОВА сообщил, что ночью на территории области сбили два "шахеда". Обломки одного из них повредили частный дом, в результате чего загорелась крыша.
Представитель Воздушных сил также предположил, что интенсивное применение россиянами дронов свидетельствует о том, что они получают их как от собственной промышленности, так и из Ирана.
- Россия в ночь на 17 декабря атаковала Украину двумя десятками ударных беспилотников типа Shahed и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.