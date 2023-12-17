Воздушные силы – о ночной атаке дронов: Среди целей были Херсон и Староконстантинов

Силы ПВО ночью уничтожили 20 "шахедов". Несколько из них сбили в Хмельницкой области

Фото: Анатолий Штефан / Facebook

Херсон и Староконстантинов были среди целей сегодняшней воздушной атаки россиян, рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире единого телемарафона утром в воскресенье.

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Девять БПЛА ночью сбили над Одесской областью, там это привело к серьезному пожару в одном из населенных пунктов.

Игнат рассказал, куда летели остальные дроны.

"Сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области. В Херсоне есть падение обломков ударных БпЛА, сегодня именно по Херсону была направлена часть дронов-камикадзе. Город Староконстантинов стал символом уничтожения шахедов. Враг и сегодня направил часть БпЛА именно в этом направлении", – сказал он.

Начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире единого телемарафона рассказал, что обломки сбитых дронов-камикадзе, которыми была атакована Херсонская область этой ночью, повредили здание, офисное помещение и СТО.

Пресс-центр Хмельницкой ОВА сообщил, что ночью на территории области сбили два "шахеда". Обломки одного из них повредили частный дом, в результате чего загорелась крыша.

Представитель Воздушных сил также предположил, что интенсивное применение россиянами дронов свидетельствует о том, что они получают их как от собственной промышленности, так и из Ирана.