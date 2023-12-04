Воздушные силы прокомментировали вражеские обстрелы аэродрома в Староконстантинове

В Воздушных силах рассказали, почему враг обстреливает аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области

Юрий Игнат (Фото: Facebook)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о тактике россиян во время массированной атаки Shahed-136 на Киев 25 ноября и объяснил, почему российские военные постоянно обстреливают аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом стало известно из его интервью для РБК-Украина.

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В ночь на 25 ноября российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

По словам спикера "шахеды" шли по двум направлениям:

→ из Курской области – через северные области Украины;

→ из Приморско-Ахтарска – сначала маневрировали по южным областям, чтобы примерно одновременно подойти к Киеву вместе с северной группой.

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Игнат отметил, что такую же тактику враг уже применял в Хмельницкой области, атакуя аэродром в Староконстантинове ракетами и дронами.

"Это программируется маршрут и время полета, противник понимает, в какой момент дроны долетят с юга в Киев, а другая группа – с севера в Киев. Это тактика стабильная для врага", – отметил он.

На вопрос, почему "шахеды" так часто долетают до Староконстантинова, в Воздушных силах отметили, что причина заключается в том, что там находится аэродром базирования украинских самолетов тактической авиации.

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"Соответственно, это представляет для россиян интерес. У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему именно этот интересует врага больше всего", – добавил Игнат.

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